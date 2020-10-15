Трусова вошла в историю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала, как исполнила четверной риттбергер на тренировке. Видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Россиянка стала первой в истории одиночного катания фигуристкой, освоившей все элементы ультра-си. Она успешно исполняла на соревнованиях четверные лутц, флип, тулуп и сальхов, а также тройной аксель.