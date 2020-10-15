Плющенко отреагировал на рекорд Трусовой

Бронзовая призерка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова в четверг выложила в Инстаграме видео, на котором исполняет четверной риттбергер. Это последний элемент ультра-си, который не удавался 16-летней фигуристке.

«У Саши все невозможное возможно!» — написал Плющенко в Инстаграме.

Еще ни одна женщина не исполняла четверной риттбергер на официальных соревнованиях. Трусова может стать первой. Именно она впервые в истории женских соревнований исполнила четверные тулуп, лутц и флип. Мужчинам этот прыжок покорился в 2016 году, когда 4Lo исполнил японец Юдзуру Ханю.

Самый заплюсованный комментарий под этим постом звучит так: «У Трусовой хорошая база от Этери Тутберидзе , но нельзя не отметить работу Евгения Плющенко, который за это лето помог вернуть Александре эти прыжки и разучивает с ней новые прыжки».