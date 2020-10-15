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Плющенко отреагировал на исполнение Трусовой четверного риттбергера 

Спорт день за днем 4 часа назад
Плющенко отреагировал на рекорд Трусовой
Фото: РИА Новости
Бронзовая призерка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова в четверг выложила в Инстаграме видео, на котором исполняет четверной риттбергер. Это последний элемент ультра-си, который не удавался 16-летней фигуристке.
Тренер Трусовой, Евгений Плющенко, отреагировал на произошедшее.

«У Саши все невозможное возможно!» — написал Плющенко в Инстаграме.

Еще ни одна женщина не исполняла четверной риттбергер на официальных соревнованиях. Трусова может стать первой. Именно она впервые в истории женских соревнований исполнила четверные тулуп, лутц и флип. Мужчинам этот прыжок покорился в 2016 году, когда 4Lo исполнил японец Юдзуру Ханю.
Самый заплюсованный комментарий под этим постом звучит так: «У Трусовой хорошая база от Этери Тутберидзе, но нельзя не отметить работу Евгения Плющенко, который за это лето помог вернуть Александре эти прыжки и разучивает с ней новые прыжки».
Трусова перешла к Плющенко в мае 2020 года, а до этого четыре года занималась в школе «Самбо-70», на отделении «Хрустальный» у Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Сергея Розанова. Перейдя в Академию Плющенко Трусова впервые для себя исполнила на соревнованиях тройной аксель. Это произошло на победном для нее этапе Кубка России в Москве в начале октября.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Александра Трусова , Сергей Дудаков , Сергей Розанов , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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