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Евгений Плющенко: «Загитова собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал»

Sports.ruиещё 1
1 час назад
«Что касается Алины, то Яна (Рудковская – Sports.ru) действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так. Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам зачем знать?» – сказал Плющенко.
«Загитова собиралась уходить ко мне год назад»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также Плющенко прокомментировал переписку между Рудковской и Загитовой, которую опубликовала Этери Тутберидзе.
«Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу, пока Загитова не в спорте, решили сделать предложение», – отметил Плющенко.
Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову
Не верится, но это было: Тутберидзе восхищалась Плющенко на Олимпиаде в Сочи и говорила, что Липницкая катает за него
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,Sports.ru,
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