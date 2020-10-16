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Плющенко призвал штаб Тутберидзе найти в себе причины уходов фигуристов 

Газета.Ru и ещё 6 6 часов назад
Плющенко обратился к Тутберидзе
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко считает, что штаб Этери Тутберидзе должен найти в себе причины уходов фигуристов, передает "Спорт-Экспресс". Плющенко считает, что если у спортсмена все хорошо, очень сложно его переманить.
"Давайте прекратим разговоры, что кто-то кого-то перетащил за "бабки". Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешел сам. У нас не футбол или хоккей с клубной системой. Меня тоже пытались в свое время переманить, но я верил Алексею Николаевичу Мишину. Хотя в Америку уехать рвался.

Так что перестаньте нести всякий бред — это я и штабу, и болельщикам, примите это как должное. И разберитесь в себе — почему так происходит", — сказал Плющенко.

Ранее Плющенко рассказал о встрече с тренерским штабом Тутберидзе.
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Фигурное катание , Алексей Мишин , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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