Плющенко обратился к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко считает, что штаб Этери Тутберидзе должен найти в себе причины уходов фигуристов, передает "Спорт-Экспресс". Плющенко считает, что если у спортсмена все хорошо, очень сложно его переманить.
"Давайте прекратим разговоры, что кто-то кого-то перетащил за "бабки". Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешел сам. У нас не футбол или хоккей с клубной системой. Меня тоже пытались в свое время переманить, но я верил Алексею Николаевичу Мишину. Хотя в Америку уехать рвался.
Так что перестаньте нести всякий бред — это я и штабу, и болельщикам, примите это как должное. И разберитесь в себе — почему так происходит", — сказал Плющенко.
Ранее Плющенко рассказал о встрече с тренерским штабом Тутберидзе.