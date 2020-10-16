Плющенко заявил о войне с Тутберидзе 

В мае, как сообщал «Рамблер», 16-летняя фигуристка Александра Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко. Представители штаба Тутберидзе и некоторые болельщики высказали мнение, что тот перекупил ее.

«Это уже вот здесь (показывает на горло. — Прим. ред.)», — заявил сегодня Плющенко.

Он назвал эту информацию чепухой и заверил, что Трусова перешла к нему сама, потому что ее не все устраивало в работе с Тутберидзе. Тренер допустил, что скандал с перекупкой может быть договорной историей со стороны некоторых людей. Также он рассказал, что некоторое время назад предложил представителям штаба Тутберидзе мир, не ссориться, не выдумывать некоторые вещи, нормально общаться и делать каждый свою работу.

«Понимания мы пока с той стороны не нашли. Мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война», — сообщил Плющенко.

При этом он отметил, что его словесное противостояние с командой Тутберидзе приводит к росту популярности фигурного катания.