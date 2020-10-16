Радимов: «Плющенко и Рудковской надо заткнуться»

Бывший футболист сборной России и «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил с критикой в адрес двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги — известного продюсера Яны Рудковской. Он также поддержал тренера Этери Тутберидзе, от которой в академию Плющенко ушло несколько фигуристок, включая Алену Косторную и Александру Трусову.
«Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы — лучшая!
Вдогонку. Моя мама, например, всю жизнь работала и так не смогла купить себе «Порше» — но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на свое мнение, как считает Плющенко. Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки», — написал Радимов в твиттере.