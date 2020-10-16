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Радимов: «Плющенко и Рудковской надо заткнуться. Превратили фигурное катание в грязный шоубиз» 

Sport24 и ещё 6 4 часа назад
Радимов: «Плющенко и Рудковской надо заткнуться»
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборной России и «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил с критикой в адрес двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги — известного продюсера Яны Рудковской. Он также поддержал тренера Этери Тутберидзе, от которой в академию Плющенко ушло несколько фигуристок, включая Алену Косторную и Александру Трусову.

«Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы — лучшая!

Вдогонку. Моя мама, например, всю жизнь работала и так не смогла купить себе «Порше» — но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на свое мнение, как считает Плющенко. Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки», — написал Радимов в твиттере.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Яна Рудковская , Владислав Радимов , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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