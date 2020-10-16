Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи

Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи из-за процесса восстановления партнерши после повреждения колена, сообщил РИА Новости тренер фигуристов Александр Жулин.
Синицина и Кацалапов 11 октября снялись с этапа Кубка России в Москве прямо во время проката произвольного танца из-за сильного воспаления сухожилия колена у партнерши. Третий этап Кубка России пройдет 23-27 октября в Сочи.
"Суперстрашного ничего нет, но, так как надо будет дать коленке отдых, на лед Вика выйдет примерно в середине следующей недели, естественно, мы пропускаем этап в Сочи", - сказал Жулин по телефону.