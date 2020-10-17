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Анна Щербакова похвасталась подарком фанатов 

Майк Габриелян 1 час назад
Анна Щербакова похвасталась подарком фанатов
Фото: Instagram
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в соцсетях фото громадного плюшевого медведя, который в два раза больше самой юной спортсменки. Игрушечного зверя ей подарили поклонники.

«История одного медведя, который обрёл дом», — написала девушка в инстаграме.

Подписчики фигуристки заметили, что на фото не один медведь, а несколько.

«Они у Вас размножаются!» — пошутили пользователи.

Известно, что у Щербаковой дома собралась уже целая коллекция медведей. Самого большого ей подарили на прошлогоднем этапе Гран-при в КНР.
Анне Щербаковой 16 лет, она серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России. Месяц назад, на первом этапе Кубка России Щербакова заняла первое место в соревновании одиночниц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Щербакова рассказала, как проходит ее день.
Видео дня. «Саутгемптон» обыграл «Вест Бромвич»
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Фигурное катание , Анна Щербакова
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