Анна Щербакова похвасталась подарком фанатов 

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Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в соцсетях фото громадного плюшевого медведя, который в два раза больше самой юной спортсменки. Игрушечного зверя ей подарили поклонники.

«История одного медведя, который обрёл дом», — написала девушка в инстаграме.

Подписчики фигуристки заметили, что на фото не один медведь, а несколько.

«Они у Вас размножаются!» — пошутили пользователи.

Известно, что у Щербаковой дома собралась уже целая коллекция медведей. Самого большого ей подарили на прошлогоднем этапе Гран-при в КНР.

Анне Щербаковой 16 лет, она серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России. Месяц назад, на первом этапе Кубка России Щербакова заняла первое место в соревновании одиночниц.