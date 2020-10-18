12-я в мире: экс-россиянка прыгнула тройной аскель

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова , перешедшая в сборную Украины, выучила один из сложнейших прыжковых элементов — тройной аксель. В прошлом году девочку затравили за слова о допинге в команде Этери Тутберидзе , после чего она сменила спортивное гражданство.

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова получила широкую известность из-за неосторожных выражений в сети в адрес «Хрустального». Юная спортсменка, в частности, говорила о том, что в группе тренера Этери Тутберидзе употребляют «правильный допинг» и что без запрещенных препаратов невозможно достигнуть высокого результата.

Теперь в жизни 14-летней Шаботовой все изменилось. Летом прошлого года стало известно, что девушка сменила спортивное гражданство и будет представлять на международной арене сборную Украины, где уже успела добиться определенных успехов. Еще в июле 2019-го она показывала, как отрабатывает исполнение тройного акселя на тренировке. Недавно она прыгнула этот элемент впервые на официальных соревнованиях. Это случилось в произвольной программе на турнире серии ISU Challenger — Budapest Trophy. По итогу она набрала 153,87 балла в сумме и выиграла турнир.

Anastasiia Shabotova — 3A (+1.00 GOE)

(Budapest Trophy 2020, Junior Ladies Free Skate) pic.twitter.com/6H3UqVu5jv— Anything GOEs (@AnythingGOE) October 17, 2020

Аксель в три с половиной оборота — один из элементов ультра-си в фигурном катании. По ценности он уступает только четверным прыжкам, которые женщины начали прыгать недавно. В мире не так много спортсменок-женщин, способных исполнять этот прыжок. Из наиболее известных фигуристов, владеющих тройным акселем, можно вспомнить россиянок Елизавету Туктамышеву Алену Косторную , а также японку Рики Кихиру. Не так давно начала вставлять в свои программы тройной аксель и Александра Трусова из академии Евгения Плющенко

Шаботова стала только 12-й фигуристкой-одиночницей в истории, исполнившей тройной аксель в рамках международных стартов.

Хоть накануне сезона-2019/20 Шаботова и перешла в сборную Украины, но продолжает заниматься с фигуристкой ее тренер Светлана Панова . На детском и юниорском уровне, когда Анастасия Шаботова каталась на внутрироссийских соревнованиях, она не отметилась ничем примечательным. После смены спортивного гражданства Шаботова выиграла юниорский и взрослый чемпионат Украины, завоевала золото турнира Ice Star и серебро на Volvo Open Cup, а также отобралась на чемпионат мира среди юниоров, где в итоге финишировала 20-й. Шаботова пыталась исполнить тройной аксель еще на юниорском чемпионате Украины в прошлом году, но тогда прыжок у нее не получился. Вот, как элемент получался у нее на тренировках тогда:

Напомним, что Шаботова так и не понесла серьезного наказания за слова о «пользе» допинга, если не учитывать шквал критики, обрушившийся на нее. Неосторожную фразу фигуристка произнесла во время онлайн-общения с подписчиками в Instagram. Она уверяла, что для достижения результата допинг просто необходим успешным спортсменам.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Мне интересно, в «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — говорила она тогда.

Наказать юную спортсменку после этих слов потребовали в «Самбо-70», в структуру которого входит «Хрустальный», также ее подвергли обструкции многие именитые фигуристы и тренеры, говоря о важности воспитания молодых спортсменов. В конечном итоге в отношении Шаботовой не приняли серьезных мер: родители и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пообещали провести разъяснительную беседу с девушкой. Тем не менее спустя некоторое время сообщалось, что обязательные антидопинговые курсы РУСАДА фигуристка так и не прошла. Мама Шаботовой позднее объяснила, что ее дочь неправильно для себя истолковала понятие «допинга», подразумевая под ними любые таблетки, включая витамины.

«Я сказала глупость. Может, потому, что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — извинялась Шаботова.

Карьеру фигуристки Шаботова начала в школе «Москвич» под руководством Ирины Страховой. В преддверии старта сезона-2017/18 фигуристка перебралась в столичный клуб «Снежные барсы» и стала заниматься в группе у Пановой.