Ученица Тутберидзе Валиева прыгнула тройной аксель 

Все новости на карте

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира среди юниоров и победитель первенства России среди юниоров 2020, Камила Валиева прыгнула тройной аксель. Видео с прыжком фигуристки выложил в Instagram аккаунт Team Tutberidze.

Напомним, что летом 2018 года Камила Валиева попала в группу Этери Тутберидзе

13-летняя фигуристка на Чемпионате мира среди юниоров в Таллине стала первой, установив новый юниорский мировой рекорд в сумме — 227, 30 балла.

Ранее сообщалось о Бузова расплакалась после неудачного проката на "Ледниковом периоде".