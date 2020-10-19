Трусова покаталась за рулем квадроцикла

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Российская фигуристка Александра Трусова провела выходные в кругу семьи и друзей, покатавшись при этом на квадроцикле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🆃🅴🅰🅼 🆃🆁🆄🆂🅾🆅🅰 (@teamtrusova_official) 19 Окт 2020 в 1:59 PDT В инстаграме команды Трусовой было опубликовано видео, на котором 16-летняя спортсменка управляет четырехколесным транспортным средством.

«Выходные нашей Саши в кругу друзей и семьи», — гласит подпись к публикации.