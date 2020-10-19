Трусова покаталась за рулем квадроцикла

Российская фигуристка Александра Трусова провела выходные в кругу семьи и друзей, покатавшись при этом на квадроцикле.
В инстаграме команды Трусовой было опубликовано видео, на котором 16-летняя спортсменка управляет четырехколесным транспортным средством.
«Выходные нашей Саши в кругу друзей и семьи», — гласит подпись к публикации.
В межсезонье-2020 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В октябре Александра одержала победу на московском этапе Кубка России, набрав в сумме 240,59 балла. После короткой программы фигуристка шла третьей, но в итоге опередила учениц Этери Тутберидзе Камилу Валиеву (233,70) и Дарью Усачеву (233,20), ставших второй и третьей соответственно.