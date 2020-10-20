Козловский обратился к болельщикам

"Дорогие болельщики, друзья! Я получил большое количество сообщений от вас с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не ожидал услышать столько приятных и теплых слов. Хочу поделиться с вами, что чувствую я себя прекрасно и в скором времени вернусь к своей привычной жизнедеятельности и тренировкам. А вы тем временем берегите себя и свое здоровье, соблюдая меры предосторожности, установленные нашим правительством. До скорой встречи, ваш D. K. ", — написал Козловский.