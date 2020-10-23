Бывший игрок сборной предложил Плющенко заткнуться

Радимову не понравилось поведение Плющенко в отношении тренера Этери Тутберидзе . Он назвал олимпийского чемпиона «хайпожором, превратившим фигурку в грязный шоубиз». После этого Плющенко захотел урегулировать конфликт с Радимовым по телефону и назвал случившееся недопониманием. «Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами быть не может. Все нормально, мы взрослые люди», — подытожил футболист.

Александра Трусова и Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Алена Косторная . Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, сам он это отрицает.

Под руководством Тутберидзе фигуристки завоевали все свои награды на международных соревнованиях. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.