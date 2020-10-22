Фигуристка Погорилая ждет ребенка 

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая заявила, что станет матерью в первый раз.
"Я всегда знала, что хочу детей. И здорово, что сейчас не испытываю никакого дискомфорта. Даже режим дня остался почти тот же, только стала больше отдыхать и больше за собой следить. Конечно, сложно усидеть дома все время, рвусь вернуться к работе", — цитирует Погорилую Starhit.
14 июля 2018 года спортсменка вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского.
Ранее олимпийская чемпионка Юлия Липницкая впервые показала фото с дочерью.