Фигуристка Погорилая ждет ребенка 

"Я всегда знала, что хочу детей. И здорово, что сейчас не испытываю никакого дискомфорта. Даже режим дня остался почти тот же, только стала больше отдыхать и больше за собой следить. Конечно, сложно усидеть дома все время, рвусь вернуться к работе", — цитирует Погорилую Starhit.