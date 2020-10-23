Коляда лидирует после короткой программы в Сочи

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Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Коляда набрал за прокат 101,72 балла, вторым идет Дмитрий Алиев (94,01), третьим — Андрей Мозалев (90,66).

Произвольную программу мужчины и танцевальные дуэты представят в субботу. Также в субботу короткую программу покажут женщины.