Коляда лидирует после короткой программы в Сочи

Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.
Коляда набрал за прокат 101,72 балла, вторым идет Дмитрий Алиев (94,01), третьим — Андрей Мозалев (90,66).
В танцах на льду после ритм-танца первое место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (80,64), на втором месте идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (79,29), на третьем — Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (58,00).
Произвольную программу мужчины и танцевальные дуэты представят в субботу. Также в субботу короткую программу покажут женщины.