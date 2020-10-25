Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи

Матч-центр
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Матч-центр
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Динамо М
Динамо М
3 1
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
1 2
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
1 3
Спартак М Спартак М
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 3
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна
Осасуна
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья
Севилья
0 1
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Герта Герта
Бавария
Бавария
5 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
1 1
Фрайбург Фрайбург
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Челси Челси
25 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Урал
Урал
0 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
0 2
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
3 1
Уфа Уфа
25 октября

Испанская Примера

3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
0 2
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
0 0
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
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Гранада Гранада
25 октября

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2 из 2
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Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Арминия Арминия
Вердер
Вердер
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
25 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
0 1
Лестер Сити Лестер Сити
26 октября

Российская Премьер-лига

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ЦСКА
ЦСКА
19:00
Арсенал Арсенал
26 октября

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Леванте
Леванте
23:00
Сельта Сельта
26 октября

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1 из 1
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Байер
Байер
22:30
Аугсбург Аугсбург
26 октября

Английская Премьер-лига

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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Бёрнли
Бёрнли
23:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
30 октября

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Эйбар
Эйбар
23:00
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

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Шальке-04
Шальке-04
22:30
Штутгарт Штутгарт
30 октября

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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Рубин
Рубин
14:00
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
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Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
16:30
Краснодар Краснодар
31 октября

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Реал Мадрид
Реал Мадрид
16:00
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
18:00
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
20:30
Атлетико М Атлетико М
31 октября

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Кёльн
Кёльн
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Бавария Бавария
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вердер Вердер
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

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Уфа
Уфа
12:00
Урал Урал
Химки
Химки
14:00
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
16:30
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

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Бетис
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Леванте Леванте
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Саутгемптон Саутгемптон
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Ньюкасл Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
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Манчестер Юнайтед
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Вильярреал
23:00
Вальядолид Вальядолид
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Хоффенхайм
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Фулхэм
Фулхэм
20:30
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити

Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи 

ТАСС и ещё 25 9 часов назад
Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи
Фото: ТАСС
Анна Щербакова заняла первое место на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.
Щербакова в сумме за два проката получила 239,91 балла (77,47 балла за короткую программу + 162,44 — за произвольную). Второе место заняла Дарья Усачева (225,19; 78,41 + 146,78), третьей стала Елизавета Туктамышева (213,26; 77,36 + 135,90).
Щербакова является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года, серебряным призером финала серии Гран-при (2019) и двукратной чемпионкой России (2019, 2020). Спортсменка одержала победу на первом этапе Кубке России в Сызрани.
В понедельник на соревнованиях в Сочи произвольную программу представят пары.
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Фигурное катание , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева
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