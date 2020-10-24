Коляда выиграл на этапе Кубка России в Сочи

Михаил Коляда победил на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.
Коляда получил в сумме за две программы 283,44 балла (101,72 за короткую + 181,72 за произвольную). Второе место занял Андрей Мозалев (274,44; 90,66 + 183,78), третьим стал Дмитрий Алиев (250,71; 94,01 + 156,70).
Коляда является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером командного турнира Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, дважды он становился бронзовым призером чемпионатов Европы.
Этап в Сочи продолжится в воскресенье. Короткую программу покажут спортивные пары, девушки продемонстрируют произвольную программу.