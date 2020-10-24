Коляда выиграл на этапе Кубка России в Сочи

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Этап в Сочи продолжится в воскресенье. Короткую программу покажут спортивные пары, девушки продемонстрируют произвольную программу.

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером командного турнира Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, дважды он становился бронзовым призером чемпионатов Европы.

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