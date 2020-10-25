«Довели до слез»: Кузьмина и Энберт заставили публику плакать

«История очень личная. В конце номера я выхожу с портретом прадедушки, который не вернулся с войны. Как и герой нашего номера. У меня было ощущение, будто я рассказываю историю своей прабабушки, которая при та-ких же жутких обстоятельствах была вынуждена расстаться со своим люби-мым и больше его никогда не увидеть. Но благодаря ему и другому моему деду, который, к счастью, вернулся с войны, я живу.

Для нас было важно показать, что необходимо помнить о тех людях, которые воевали ради того, чтобы мы жили сегодня», — написала Ольга в инстаграме.