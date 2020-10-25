«Довели до слез»: Кузьмина и Энберт заставили публику плакать

Номер Ольги Кузьминой
и Александра Энберта
, с которым они выступили на последнем этапе «Ледникового периода», нес сильнейший эмоциональный заряд и заставил плакать и жюри и публику.
Он назывался «Журавли» и рассказывал о том, как любящих людей разлу-чила война. В завершение выступления Олька выехала на лед с портретом бойца Бессмертного полка.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка
плакала, другие члены жюри тоже не скрывали слез.
«История очень личная. В конце номера я выхожу с портретом прадедушки, который не вернулся с войны. Как и герой нашего номера. У меня было ощущение, будто я рассказываю историю своей прабабушки, которая при та-ких же жутких обстоятельствах была вынуждена расстаться со своим люби-мым и больше его никогда не увидеть. Но благодаря ему и другому моему деду, который, к счастью, вернулся с войны, я живу.
Для нас было важно показать, что необходимо помнить о тех людях, которые воевали ради того, чтобы мы жили сегодня», — написала Ольга в инстаграме.
«Слезы на глазах с самого начала. Сколько не вернулось… Ребята так отка-тали эмоционально! И портрет в финале, я вообще обревелась».
«Ребята, ну вы даете! Довели до слез всю страну!», — эмоционально отклика-ются подписчики.
По итогам выпуска оказалось, что пара возглавила рейтинг шоу. Помимо сюжета и артистичности жюри отметило высокий уровень технического ис-полнения и многочисленные сложные элементы.
Как ранее писал
«Рамблер», зрители популярного шоу "Ледниковый пери-од" на Первом канале хотят, чтобы Влад Топалов
выбыл из проекта, так как утомились наблюдать за его странным поведением на льду. Об этом они за-явили в комментариях на странице певца в Instagram.
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