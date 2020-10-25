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Туктамышева высказалась о возможном включении четверного прыжка в программу 

RT на русском и ещё 2 5 часов назад
Туктамышева высказалась о четверном прыжке
Фото: globallookpress.com
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о возможном включении четверного прыжка в программу.
По её словам, он довольно, что в короткой и произвольной программах на этапе Кубка России в Сочи смогла чисто исполнить тройной аксель, а также она отметила, что настраивалась на выполнение каскада лутц — тулуп.

«Что касается внедрения второго тройного акселя в программе, то посмотрим, как будет дальше складываться тренировочный процесс. Но сначала нужно вкатать этот вариант. Я тренирую и четверной — вкручиваюсь, но пока без выезда», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Она подчеркнула, что хочет, чтобы её новая программа была и интересной, и с наличием качественных элементов.

«Она ещё не вкатана до конца, ведь я только начинаю входить в неплохую форму. Но нужно еще очень-очень много работать. И в принципе всё не так уж и плохо сейчас», — добавила Туктамышева.

По суме двух программ Туктамышева заняла третье место на этапе КР в Сочи, набрав 213,26 балла. Победителем стала Анна Щербакова (239,91).
Ранее фигуристка Дарья Усачёва заявила, что у неё нет оправданий своей ошибке на этапе КР.
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Фигурное катание , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , РИА Новости
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