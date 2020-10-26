Чемпион мира посоветовал Туктамышевой похудеть 

По словам специалиста, это поможет ей выйти на качественно новый уровень и ввести в программу четверные прыжки. Он также добавил, что ему очень нравится спортсменка и ее новые постановки. Жулин также пожелал Туктамышевой на равных конкурировать с подопечными тренера Этери Тутберидзе , однако отметил, что на данный момент это невозможно.

Жулин также заявил, что на ближайших крупных соревнованиях победы будут за 15-16-ти летними фигуристкам. По мнению тренера, после подросткового возраста «все заметно замедляется».

25 октября Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. Она чисто исполнила тройной аксель и в короткой, и в произвольной программах. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года.