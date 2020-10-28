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Ягудин: «Уже шучу, что даже на моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко»

Sport24
6 часов назад
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о том, что его ранее часто сравнивали с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
«На моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Да-а-а, это никогда не закончится! Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности.
Я бы не достиг высот без мощной конкуренции. И Женя не был бы без этого именитым фигуристом. Это взаимозависимый процесс. Вражды между нами никогда не существовало, но накал спортивного противостояния, безусловно, всегда придавал сил. Я подсматривал, что там показал Женя, и уже в своем выступлении старался перепрыгнуть его, сделать лучше. Так и он. Это нормально», — цитирует Ягудина teleprogramma.pro.
Фигурное катание,Алексей Ягудин,Евгений Плющенко,
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