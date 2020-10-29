Экс-супругу Авербуха избивали ладонями по щекам

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Журналисты отметили, что Лобачева, которая несколько лет прожила в браке с Третьяковым, развелась с супругом еще в июле 2020 года. Однако о расставании пары стало известно только сейчас. Корреспонденты «Экспресс-газеты» поинтересовались у каждого из бывших супругов, что стало причиной развала семьи.

Лобачева заявила, что она сама выступила инициатором развода, поскольку не хотела, чтобы ее бросили. При этом она подчеркнула, что Третьяков оказался совсем не таким человеком, каким она его себе представляла в период влюбленности. По ее словам, тренер по фигурному катанию оказался очень эгоистичным, да еще вдобавок заядлым игроманом, который не раз поднимал на нее руку.

Иван Третьяков признался, что побивал бывшую жену, но только ладонями, только по щеками только тогда, когда она не могла прийти в себя из-за беспробудного пьянства.

«Я из дома не выходил, когда у нее запои начинались. Держал, а она вырывалась, поэтому синяки», - цитирует издание слова Третьякова.