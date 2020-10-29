Войдет в историю: Япония сделала ставку на Загитову 

Участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в фильме «История Хати и Пальмы» позволит картине войти в историю киноиндустрии и превысить в Японии сборы «Т-34» и «Довода». Об этом, как передает «Царьград», пишет Yahoo News Japan.
«История Хати и Пальмы» — новый российско-японский фильм, премьера которого в Японии запланирована на лето 2021 года. В России картина будет называться «Пальма». В главной роли снялась российская фигуристка Алина Загитова.
Японские СМИ считают, что бешеная популярность Загитовой в Стране восходящего солнца позволит картине собрать хорошую кассу и обойти картины «Т-34» и «Довод».
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в СССР в 1974 — 1976 годах. Немецкая овчарка по имени Пальма несколько лет ждала своего хозяина в аэропорту Внуково, встречая и провожая каждый самолёт. В роли Пальмы снялся пес Загитовой Масару породы акита-ину. Режиссером кинокартины выступил Александр Домогаров-младший.
В декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», Алина Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры. В октябре она дебютировала в качестве телеведущей на шоу «Ледниковый период». Пару спортсменке составил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.