Войдет в историю: Япония сделала ставку на Загитову 

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Участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в фильме «История Хати и Пальмы» позволит картине войти в историю киноиндустрии и превысить в Японии сборы «Т-34» и «Довода». Об этом, как передает «Царьград» , пишет Yahoo News Japan.

«История Хати и Пальмы» — новый российско-японский фильм, премьера которого в Японии запланирована на лето 2021 года. В России картина будет называться «Пальма». В главной роли снялась российская фигуристка Алина Загитова.

Японские СМИ считают, что бешеная популярность Загитовой в Стране восходящего солнца позволит картине собрать хорошую кассу и обойти картины «Т-34» и «Довод».

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в СССР в 1974 — 1976 годах. Немецкая овчарка по имени Пальма несколько лет ждала своего хозяина в аэропорту Внуково , встречая и провожая каждый самолёт. В роли Пальмы снялся пес Загитовой Масару породы акита-ину. Режиссером кинокартины выступил Александр Домогаров-младший.