Жулин предложил Медведевой новую работу

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин предложил двукратной серебряной призерке Олимпийских игр Евгении Медведевой после окончания карьеры попробовать поработать на телевидении в качестве ведущей. Об этом сообщает Sport24.
По его мнению, 21-летняя спортсменка обладает нужной узнаваемостью и способно привлечь новых зрителей. Также Жулин отметил, что будущее Медведевой будет зависеть в первую очередь от ее состояния здоровья.
"Через боль кататься невозможно. Если она справится с ней, то мы еще увидим ее в спорте", — сказал Жулин.
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