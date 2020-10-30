Загитова: горжусь быть частью команды Тутберидзе 

«Дорогие Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович! Поздравляю вас с профессиональным Днём тренера! Желаю вам счастья, здоровья, новых творческих и спортивных побед. Спасибо за ваш титанический труд, за ваше мастерство, за вашу любовь и поддержку, за то развитие, которое вы даёте на льду и в жизни. Горда быть частью команды #teamtutberidze. Поздравляю», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».