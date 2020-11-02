Аккаунт Тутберидзе в Instagram пропал

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе , вероятно, удалила свою страницу из социальной сети Instagram. В понедельник вечером у пользователей сети, которые хотят зайти на профиль тренера, появлялось сообщение: К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Поклонники Тутберидзе вспомнили, что на прошлой неделе возникли проблемы с аккаунтом команды Тутберидзе — @teamtutberidze_. Сначала там пропали все посты, а затем профиль также оказался недоступен.

Тутберидзе в Instagram оповещала о важных новостях из стана своих учениц. В частности, в этом году тренер проинформировала в этой соцсети об уходе Алены Косторной к Евгению Плющенко.