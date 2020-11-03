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Тутберидзе останется тренером Косторной

Спорт день за днемиещё 4
4 часа назад
Российский специалист Этери Тутберидзе останется тренером фигуристки Алены Косторной, несмотря на переход спортсменки в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта России.
Тутберидзе останется тренером Косторной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сезоне-2020/2021 Косторная будет представлять школу «Самбо-70», где работает Тутберидзе. Ее переход в академию «Ангелы Плющенко» не оформлен официально, так как состоялся после закрытия трансферного окна.
Теперь в графе «Личный тренер» напротив фамилии фигуристки значатся Тутберидзе, Плющенко и Сергей Розанов, перешедший в «Ангелы» вместе с Косторной.
16 октября Плющенко рассказал о неудачных попытках помириться с Тутберидзе. Он добавил, что ждет продолжения тренерской войны.
Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона перешли Косторная и другая спортсменка «Самбо-70», Александра Трусова. Плющенко обвинили в переманивании фигуристок, сам он это отрицает.
Под руководством Тутберидзе фигуристки завоевали все свои награды на международных соревнованиях. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020.
Фигурное катание,Сергей Розанов,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,
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