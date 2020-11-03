Матч-центр
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Матч-центр
30 октября

Испанская Примера

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Эйбар
Эйбар
0 2
Кадис Кадис
30 октября

Бундеслига

1 из 1
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Шальке-04
Шальке-04
1 1
Штутгарт Штутгарт
30 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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