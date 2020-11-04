Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос, когда она в последний раз видела двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
Сегодня Загитова стала гостьей студии «Матч ТВ», где ей вручили награду как самой популярной спортсменке по версии телеканала.
Ведущий Дмитрий Губерниев задал фигуристке вопрос, когда она встречалась с Медведевой (с которой теперь тренируется на одном катке).
Загитова замялась и попросила задать ей другой вопрос, после чего Губерниев поинтересовался, если ли у нее запретные темы для разговора.
«Я предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни», — заявила Загитова.