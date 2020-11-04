«Предпочитаю разговаривать только о себе»

Сегодня Загитова стала гостьей студии «Матч ТВ», где ей вручили награду как самой популярной спортсменке по версии телеканала.

Ведущий Дмитрий Губерниев задал фигуристке вопрос, когда она встречалась с Медведевой (с которой теперь тренируется на одном катке).

Загитова замялась и попросила задать ей другой вопрос, после чего Губерниев поинтересовался, если ли у нее запретные темы для разговора.