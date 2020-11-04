Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани, что осложняет ей задачу по отбору на первенство России.

В текущем сезоне болельщики имели удовольствие лицезреть катание Медведевой только в ходе контрольных прокатов. Далее у спортсменки обострились проблемы со спиной.

Вот что выразили на этот счет японские читатели сервиса Yahoo

cco***mkt: — Есть ощущение, что она уходит в прошлое. Россия — удивительная страна.

Pea: — Евгению мучает боль в спине. Возможно, будет лучше все бросить и отдохнуть в оставшейся части сезона. Многие фигуристы страдают от повреждений позвоночника и тазобедренных суставов из-за прыжков и вращений «бильман». В России с ее жесткой конкуренцией на внутреннем уровне этот отдых может стать последним в карьере Медведевой.

g01: — Бывшие чемпионки, такие как Загитова и Медведева, похоже, не могут больше побеждать и уходят. Постигнет ли их юных соперниц та же участь через пару лет? Мир жесток.

s*****: — Про Олимпиаду Жене можно забыть. Даже Косторная, как говорят, вышла из игры. В России появляется более молодое поколение в лице Валиевой.

Jks: — Это результат наглого визита в Японию в поисках льда для тренировок. Когда жители страны лишний раз старались никуда не ездить, Медведева пробралась в Хатинохе, где была тяжелая ситуация с вирусом из-за нехватки больничных коек для больных коронавирусом. Кубок Ростелеком также под вопросом для нее, и в следующем сезоне она лишится места в сборной. Медведевой будет тяжело дальше тянуть карьеру.

Npv: — По слухам, одной из причин, по которой Медобе уехала к «Крикет Клаб», стал психический срыв. Она пыталась учиться кататься, не нанося вред своему телу. Из-за пандемии ей пришлось остаться в России и вернуться в «Самбо-70». Турсынбаева, которая не так давно вернулась в группу Этери после Канады, также пропала с радаров из-за проблем со здоровьем. Знала ли Медведева, что снова столкнется с травмами в «Самбо-70»?

Lov: — Пишут, что участие Медведевой на чемпионате России под угрозой, но, раз она любимица боссов Федерации фигурного катания России, то возможно ли громкое возвращение? Сколько людей вновь хотят видеть катание Медведевой?

Adak: — С тех пор, как Медведева и Загитова вышли на взрослый уровень, их умения резко улучшились, что видно по рекордным выступлениям на ЧМ. Я даже не думал, что кому-то удастся превзойти этих девушек, но тут появились квадистки. Больно смотреть, как Медведева и Загитова продолжают карьеры. Не думаю, что они попадут на какие-либо крупные международные соревнования.

Pip: — Здорово, что она старается, но попасть на Олимпиаду будет очень тяжело.