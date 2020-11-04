Загитова не исключила возвращения в спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова рассказала о возможном возвращении в спорт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка 4 ноября получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсменка». Она не исключила, что может вернуться в спорт.

Сейчас коронавирус. Очень сложная ситуация. Очень много соревнований под вопросом. Посмотрим. Будет ли мне сложно возвращаться в спорт? Всем будет сложно, — сообщила изданию чемпионка.

Она поблагодарила тренеров и семью, которые поддерживали её ранее и делают это сейчас.

Говоря о работе на телевидении, Загитова рассказала о трудностях.

Очень сложная работа, так как спортсмены не очень разговорчивые. Я сейчас специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. У меня репетитор по технике речи. Очень много скороговорок уже выучила, — отметила чемпионка.

Ранее тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу того, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в список величайших фигуристов всех времён по версии авторитетного американского сайта Yardbarker.