Губерниев упал на колени перед Загитовой 

Все новости на карте

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» поздравил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову , ставшую самой популярной спортсменкой России по версии телеканала, и опустился перед ней на одно колено. Об этом сообщает Sport24.

Во время прямого эфира Губерниев попытался выяснить у фигуристки вернется ли она в большой спорт, а также задал ряд неудобных вопросов, в том числе и про ее бывшую соперницу Евгению Медведеву

«Я предпочитаю разговаривать только о себе, о людях, которые меня окружают, о семье, о моей жизни», — отметила Алина Загитова.

Она также подчеркнула, что воспринимает хейтеров как «стимул подняться еще выше и совершенствоваться», и упрекнула Губерниева в попытке «задеть ее душу».

В конце эфира телеведущий стал перед фигуристкой на колени.

«Мы у ваших ног! Я у ваших ног!», — заявил Губерниев.

«Вставайте!» — попросила Алина Загитова.

«Рамблер» писал, что ранее Алина Загитова, являющаяся обладателем высших наград крупных соревнований, объявила, что приостанавливает свою карьеру. Позднее стало известно, что она поступила в РАНХиГС на журналистику и стала ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».