Матч-центр
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Матч-центр
31 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
3 1
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
0 1
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
2 0
Краснодар Краснодар
31 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 1
Уэска Уэска
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Севилья Севилья
Осасуна
Осасуна
1 3
Атлетико М Атлетико М
31 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Вердер Вердер
Кёльн
Кёльн
1 2
Бавария Бавария
Арминия
Арминия
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
31 октября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 3
Челси Челси
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
1 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Урал Урал
Химки
Химки
0 2
Зенит Зенит
Ротор
Ротор
0 1
ЦСКА ЦСКА
1 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Бетис
Бетис
3 1
Эльче Эльче
Сельта
Сельта
1 4
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 1
Леванте Леванте
1 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 4
Байер Байер
Герта
Герта
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
1 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
3 4
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 1
Арсенал Арсенал
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2