Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

Загитова двумя словами описала Тутберидзе

News.ru
16 часов назад
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова смогла двумя словами описать характер и методы работы её тренера Этери Тутберидзе.
Загитова двумя словами описала Тутберидзе
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
18-летняя фигуристка в эфире телеканала «Матч ТВ» назвала Тутберидзе одновременно и мягкой, и деспотичной. По мнению Загитовой, такое парадоксальное сочетание идеально для тренерской работы.
В декабре 2019 года Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры. В 2020 году девушка пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей.
Кроме олимпийского золота Загитова также имеет в своём активе золотые медали чемпионатов мира и Европы и победу в финале Гран-при. Все трофеи фигуристка завоевала под руководством Тутберидзе.
Как передавал NEWS.ru, Загитова не исключила, что она может возобновить спортивную карьеру.
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители