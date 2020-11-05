Загитова двумя словами описала Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова смогла двумя словами описать характер и методы работы её тренера Этери Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

18-летняя фигуристка в эфире телеканала «Матч ТВ» назвала Тутберидзе одновременно и мягкой, и деспотичной. По мнению Загитовой, такое парадоксальное сочетание идеально для тренерской работы.

В декабре 2019 года Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры. В 2020 году девушка пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей.

Кроме олимпийского золота Загитова также имеет в своём активе золотые медали чемпионатов мира и Европы и победу в финале Гран-при. Все трофеи фигуристка завоевала под руководством Тутберидзе.