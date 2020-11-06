«Моя грудь мне только помогает» 

Грудь помогает фигуристке Елизавете Туктамышевой кататься. Об этом, как сообщает Sport24, она рассказала сама.
На днях спортсменка устроила в своем инстаграме сессию «вопрос-ответ» с подписчиками. В ходе нее Туктамышеву, в частности, спросили, не мешает ли ей кататься грудь.
«Она мне только помогает», — ответила она, не объяснив как именно.
Также пользователи социальной сети спросили фигуристку, приходится ли ей соблюдать диету. Она ответила, что не отказывает себе в еде, просто не жрет, а нормально кушает.
Кроме того, Туктамышева ответила на вопрос о том, намерена ли после завершения соревновательной карьеры расширять свою линию одежды Empress Wear. Она сообщила, что у нее есть такое желание, однако она посмотрит, как пойдет. В настоящее время эти сторис уже недоступны для просмотра.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», один из пользователей твиттера спросил Туктамышеву, с кем из знаменитостей она бы хотела встретиться. Спортсменка ответила, что с президентом США Дональдом Трампом, чтобы сказать, что надерет тому задницу в твиттере. Она была за это раскритикована, удалила твит, а на следующий день опубликовала другой, в котором пожаловалась на ядовитые российские СМИ, превратившие ее шутку в глупые заголовки.