«Моя грудь мне только помогает» 

На днях спортсменка устроила в своем инстаграме сессию «вопрос-ответ» с подписчиками. В ходе нее Туктамышеву, в частности, спросили, не мешает ли ей кататься грудь.

«Она мне только помогает», — ответила она, не объяснив как именно.

Также пользователи социальной сети спросили фигуристку, приходится ли ей соблюдать диету. Она ответила, что не отказывает себе в еде, просто не жрет, а нормально кушает.

Кроме того, Туктамышева ответила на вопрос о том, намерена ли после завершения соревновательной карьеры расширять свою линию одежды Empress Wear. Она сообщила, что у нее есть такое желание, однако она посмотрит, как пойдет. В настоящее время эти сторис уже недоступны для просмотра.