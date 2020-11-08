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Косторная выиграла короткую программу на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию

Спорт день за днемиещё 5
23 минуты назад
Алёна Косторная выиграла короткую программу в рамках четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани.
Косторная выиграла короткую программу в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За своё выступление спортсменка получила 78,15 балла.
Второе место заняла Александра Трусова (77,42), а третье — Майя Хромых (76,89).
Ранее Глейхенгауз ответил на вопрос о выступлении Медведевой на Гран-при России.
Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,
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