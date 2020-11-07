Раскрыты подробности о травме Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Марина Черкасова высказалась о травме двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. В сентябре Медведева приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.
Фигуристка пропустила два этапа Кубка России по фигурному катанию из-за защемления позвоночного нерва.
"Медведева долго не тренировалась по методике Тутберидзе, думаю, проблемы со здоровьем связаны с высокими нагрузками. Она отвыкла от такого объема, оказалась не готова. Возможно, не рассчитали силы", — цитирует Черкасову "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что Медведева не выступит на этапе Кубка России в Казани.