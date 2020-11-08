Загитова показала новую программу

Шоу "Влюбленные в фигурное катание" с участием российских и мировых звезд состоялось в Москве на "ЦСКА Арене". В рамках мероприятия показательные программы представила олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова

Уже в воскресенье в Казани стартует четвертый в сезоне этап Кубка России. Состав по-настоящему мощный, в каждом виде — своя интрига, борьба и даже в некотором роде драма. Местный оргкомитет сделал все, чтобы один из интереснейших турниров сезона прошел с полноценными трибунами. Не как на предыдущем этапе в Сочи, где отсутствие зрителей попытались (к слову, весьма удачно) компенсировать специальными интерактивными экранами, а с настоящими, живыми зрителями.

У казанцев получилось отстоять свое, но сейчас результат их усилий кажется скорее исключением, чем тенденцией. Под натиском вируса уже сдался сочинский этап, и с каждым новым зараженным опасение, что Москву ждет та же участь, только усиливается. В конце ноября — начале декабря столица принимает этап Гран-при и заключительный, пятый по счету, этап Кубка России, и на текущий момент гарантировать, что болельщиков точно пустят на арену "Мегаспорт", не может никто.

Кто знает, возможно, шоу "Влюбленные в фигурное катание" — последнее подобное мероприятие на территории Москвы в уходящем 2020 году с настоящей шумовой поддержкой с трибун? Вопрос риторический и даже в какой-то степени паникерский. Хотя куда логичнее относиться к нему как к предостережению — примерно так же, как сделали организаторы.

Строгий контроль за ношением масок, призывы пользоваться санитайзерами — условия, в которых Москва существует так давно, что, кажется, иного никогда и не было. На трибунах — обязательная рассадка, доступ в пресс-центр только за час-полтора до начала, чтобы избежать кучной толпы. Сотрудники Дирекции спортивно-зрелищных мероприятий Москвы и "ЦСКА Арены" учли риски, с которыми столкнулся "Мегаспорт" во время второго этапа Кубка России, по итогам которого с серьезными претензиями к арене выступил Роспотребнадзор , и постарались сделать так, чтобы к вопросам безопасности никто не возвращался ни во время мероприятия, ни после него.

Премьера Загитовой и "Супермен"

Предполагалось, что вместе с Колядой и остальной группой тренера Алексея Мишина в Минске выступит и Туктамышева, но незадолго до начала турнира ее фамилия пропала из старт-листа. Примерно тогда же стало известно, что фигуристка дозаявилась на шоу — впрочем, причина снятия могла заключаться и в желании поберечь ее больное плечо. Так или иначе, в Москве Туктамышева выступила сразу в двух отделениях и представила прошлогоднюю короткую программу под песню Drumming Song (отказавшись при этом от коронного тройного акселя, сделав вместо него двойной) и показательный на трек Destination Unknown. Алиев, не так давно восстановившийся от серьезного повреждения бедра и все еще не набравший оптимальную форму, тоже решился на два проката за один вечер — исполнил олимпийскую короткую под "Маскарад", используемую им и в нынешнем сезоне, и прошлогоднюю короткую постановку, сильно облегчив прыжковый набор.

Фернандес представил две показательные программы — знаменитую "Класс аэробики" (известную также по образу Супермена во второй половине) и номер под песню Prometo, с которым он выступал в том числе и на своих заключительных соревнованиях — чемпионате Европы 2019 года в Минске, на котором он завоевал седьмую золотую медаль турнира. На два проката испанец выполнил лишь три прыжковых элемента, но все равно поднял зал на ноги. Фирменное очарование и умение заворожить зрителей он точно не растерял.

Как и полагается главной звезде вечера, Загитова выступала предпоследней в первом отделении и заключительной — во втором. В последний раз олимпийская чемпионка соревновалась чуть меньше года назад — в декабре 2019-го на финале Гран-при в Турине, после чего взяла паузу в карьере. По данным ТАСС, заявляться на турниры до конца нынешнего года она не хочет. В первом отделении фигуристка представила свою прошлогоднюю показательную программу-посвящение матери хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глехейнгауза Людмиле Шалашовой, а во втором — новый номер "Эсмеральда" из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", спортсменка готовила его специально под гала-церемонию первой в истории премии Международного союза конькобежцев (ISU), которую планировалось провести по итогам чемпионата мира в Монреале, однако отмена турнира из-за коронавируса и перенос премии в онлайн-режим отодвинула премьеру на полгода.

Если с первой программой 18-летняя фигуристка не смогла справиться безошибочно, то во второй, в которой были заявлены самые сложные тройные помимо акселя — лутц и флип — спортсменка выступила безукоризненно. И оставила болельщикам робкую надежду: если сейчас, с очевидным недостатком тренировок и несовершенной спортивной формой, она готова исполнять технические элементы высокой сложности, на что же она будет способна, когда вернется к стартам?

Или если вернется. Четкий же ответ на вопрос о своем будущем фигуристка дать пока не готова.