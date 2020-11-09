«Предательница кинула»: Косторная испугалась судей

Чемпионка Европы Алена Косторная
призналась, что после ухода от Этери Тутберидзе
она боялась занижения оценок от судей. Тем не менее ученица Евгения Плющенко
выиграла короткую программу на этапе Кубка России даже несмотря на то, что, в отличие от Александры Трусовой
, не исполнила ни одного элемента "ультра-си".
Новой сезон фигурного катания в России накрыло волной противостояния двух тренеров — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Накануне в Казани стартовал четвертый этап Кубка России, где между собой сошлись ученицы «Ангелов Плющенко» Александра Трусова и Алена Косторная, а также воспитанница «Хрустального» Майя Хромых.
Основное внимание было приковано именно к Трусовой и Косторной. Отношения спортсменок, как пишут многочисленные источники, стали напряженными после того, как Алена вслед за Александрой предпочла команду Плющенко Тутберидзе. В связи с этим Трусова даже отказалась работать со своим бывшим тренером Сергеем Розановым
, который якобы обещал ей статус примы в «Ангелах», а отец девушки «на высоких тонах» поговорил с самим Плющенко по поводу неисполненных обещаний. Сейчас ситуация такова, что, если на тренировках удается избежать пересечений Трусовой и Косторной, то этап в Казани — первый, где одиночницы выступили вместе.
У Трусовой уже есть в активе в этом сезоне победа на втором этапе Кубка страны. А вот Косторная перешла к Плющенко значительно позже и, соответственно, ей не успели поставить программы к старту соревнований, в связи с чем начало сезона-2020/21 для нее было отложено.
Первой в Казани свою короткую программу показала Трусова. 16-летняя фигуристка вновь попробовала сделать тройной аксель, и прыжок у нее получился — смазала девушка только выезд, совершив степ-аут. Это была единственная серьезная ошибка Трусовой. Чуть позднее вышла на лед Косторная со своей новой программой — Алена буквально светилась от счастья, ведь в группе Тутберидзе, как она говорила, ее мнение не учитывалось при постановке программ. Идеально откатать номер не получилось: на каскаде она, так же как и Трусова, сделала степ-аут. Что важно, Косторная пока отказывается от своего фирменного тройного аскеля, который не может восстановить еще с момента пребывания в команде Тутберидзе. То есть ни одного элемента «ультра-си» она не исполнила в короткой программе.
Это не помешало ей выиграть — 78,15 балла против 77,42 у Трусовой. Совсем рядом также находится Хромых с 76,89.
Еще на объявлении оценок было видно, как Косторная удивилась своим баллам, а Плющенко шутил и смеялся. По словам спортсменки, она боялась, что после ухода от Тутберидзе судьи будут ей занижать баллы.
«У меня был давно этот страх, с момента моего перехода, потому что, вот, говорят, что «предательница», «кинула». Но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше. И дело даже не в том, что я (дескать) не благодарна предыдущим тренерам, я не обязана была… Да, может, не очень красиво получилось, потому что мне поставили программы в группе Тутберидзе, но это жизнь.
Так бывает. Здесь конкретно моей вины нет, я же не специально сделала так: ага, поставьте мне программы, а потом я возьму и кину. Нет, конечно. Такого никогда не было. Но вот так получилось.
Почитав некоторые отзывы, я думала: сейчас, может, на старт это как-то повлияет, на прокатах судьи тоже резко оценивали, и я допускала ошибки.
Я очень по этому поводу переживала, поэтому очень удивилась, когда по итогам проката в Казани я получила столь высокие баллы», — отметила Косторная.
В целом же судейство никого не удивило и не стало объектом разбирательств, как это произошло на этапе Кубка России в Москве. Тогда команда Плющенко доказывала, что оценки Трусовой были занижены (в короткой программе она проиграла ученицам Тутберидзе Камиле Валиевой и Дарье Усачевой из-за неудачного приземления на тройном акселе). Потом Плющенко сказал: «Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок „ультра-си“ в короткой программе, так как это все-таки прежде всего — спорт наивысших достижений, а не только катания».
В этот раз у Плющенко вопросов не вызвало, что Трусова, сделавшая тройной аксель, проиграла Косторной без сложнейшего элемента.
«У Косторной очень хорошая программа и роскошные прыжки, но были ошибки. Если без ошибок будет кататься, то станет еще выше оценка. А судейство было хорошее, все по делу. По делу ли Алена обошла Хромых и Трусову? Ну, во вращении у нее была незначительная ошибка. Если говорить о каскаде, то там сняли все, что должны были снять. Но у нее очень качественные элементы, это тоже оценили», — уверена олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
Судьба медалей этапа у девушек-одиночниц решится 9 ноября. Показательные выступления стартуют в 17.55 по московскому времени.
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