«Предательница кинула»: Косторная испугалась судей

Новой сезон фигурного катания в России накрыло волной противостояния двух тренеров — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Накануне в Казани стартовал четвертый этап Кубка России, где между собой сошлись ученицы «Ангелов Плющенко» Александра Трусова и Алена Косторная, а также воспитанница «Хрустального» Майя Хромых.

Основное внимание было приковано именно к Трусовой и Косторной. Отношения спортсменок, как пишут многочисленные источники, стали напряженными после того, как Алена вслед за Александрой предпочла команду Плющенко Тутберидзе. В связи с этим Трусова даже отказалась работать со своим бывшим тренером Сергеем Розановым , который якобы обещал ей статус примы в «Ангелах», а отец девушки «на высоких тонах» поговорил с самим Плющенко по поводу неисполненных обещаний. Сейчас ситуация такова, что, если на тренировках удается избежать пересечений Трусовой и Косторной, то этап в Казани — первый, где одиночницы выступили вместе.

У Трусовой уже есть в активе в этом сезоне победа на втором этапе Кубка страны. А вот Косторная перешла к Плющенко значительно позже и, соответственно, ей не успели поставить программы к старту соревнований, в связи с чем начало сезона-2020/21 для нее было отложено.

Первой в Казани свою короткую программу показала Трусова. 16-летняя фигуристка вновь попробовала сделать тройной аксель, и прыжок у нее получился — смазала девушка только выезд, совершив степ-аут. Это была единственная серьезная ошибка Трусовой. Чуть позднее вышла на лед Косторная со своей новой программой — Алена буквально светилась от счастья, ведь в группе Тутберидзе, как она говорила, ее мнение не учитывалось при постановке программ. Идеально откатать номер не получилось: на каскаде она, так же как и Трусова, сделала степ-аут. Что важно, Косторная пока отказывается от своего фирменного тройного аскеля, который не может восстановить еще с момента пребывания в команде Тутберидзе. То есть ни одного элемента «ультра-си» она не исполнила в короткой программе.

Это не помешало ей выиграть — 78,15 балла против 77,42 у Трусовой. Совсем рядом также находится Хромых с 76,89.

Еще на объявлении оценок было видно, как Косторная удивилась своим баллам, а Плющенко шутил и смеялся. По словам спортсменки, она боялась, что после ухода от Тутберидзе судьи будут ей занижать баллы.

«У меня был давно этот страх, с момента моего перехода, потому что, вот, говорят, что «предательница», «кинула». Но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше. И дело даже не в том, что я (дескать) не благодарна предыдущим тренерам, я не обязана была… Да, может, не очень красиво получилось, потому что мне поставили программы в группе Тутберидзе, но это жизнь.

Так бывает. Здесь конкретно моей вины нет, я же не специально сделала так: ага, поставьте мне программы, а потом я возьму и кину. Нет, конечно. Такого никогда не было. Но вот так получилось.

Почитав некоторые отзывы, я думала: сейчас, может, на старт это как-то повлияет, на прокатах судьи тоже резко оценивали, и я допускала ошибки.

Я очень по этому поводу переживала, поэтому очень удивилась, когда по итогам проката в Казани я получила столь высокие баллы», — отметила Косторная.

В целом же судейство никого не удивило и не стало объектом разбирательств, как это произошло на этапе Кубка России в Москве. Тогда команда Плющенко доказывала, что оценки Трусовой были занижены (в короткой программе она проиграла ученицам Тутберидзе Камиле Валиевой и Дарье Усачевой из-за неудачного приземления на тройном акселе). Потом Плющенко сказал: «Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок „ультра-си“ в короткой программе, так как это все-таки прежде всего — спорт наивысших достижений, а не только катания».

В этот раз у Плющенко вопросов не вызвало, что Трусова, сделавшая тройной аксель, проиграла Косторной без сложнейшего элемента.

«У Косторной очень хорошая программа и роскошные прыжки, но были ошибки. Если без ошибок будет кататься, то станет еще выше оценка. А судейство было хорошее, все по делу. По делу ли Алена обошла Хромых и Трусову? Ну, во вращении у нее была незначительная ошибка. Если говорить о каскаде, то там сняли все, что должны были снять. Но у нее очень качественные элементы, это тоже оценили», — уверена олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Судьба медалей этапа у девушек-одиночниц решится 9 ноября. Показательные выступления стартуют в 17.55 по московскому времени.