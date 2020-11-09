Трусова отказалась от мирового рекорда Косторной 

После короткой программы 16-летняя спортсменка уступала меньше балла своей подруге по школе «Ангелы Плющенко» Алене Косторной. Однако в произвольной программе Трусова единственная рискнула исполнить сразу четыре прыжка ультра-си: не получился только сольный четверной тулуп, а четверные сальхов, лутц и тулуп в каскаде оказались выполнены чисто.

Лучший прокат дня позволил Трусовой получить от судей 248.63 балла. Это больше, чем мировой рекорд, установленный Косторной в финале Гран-при-2019/20 — 247.59 балла.

Но Трусова не собирается претендовать на достижение Косторной.

«Если бы не бонусы, баллы были бы меньше. Я бонусы обычно не считаю», — цитирует «Р-Спорт» Трусову, отказавшуюся от мирового рекорда.

Дело в том, что на этапах Кубка России предусмотрена бонусная система, отсутствующая на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Благодаря этой системе Трусова получила в произвольной программе 6 дополнительных баллов — за чистое исполнение четверных сальхова, лутца и каскада четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов. По два балла за каждый элемент. Если бы не они — Трсова набрала меньше, чем достижение Косторной.