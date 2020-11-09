Плющенко и Трусова ошиблись с вокзалом 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не смог уехать из Казани из-за ошибки водителя.
«Мы опоздали на поезд, точнее, трансфер привез нас не на тот вокзал», — рассказал Плющенко агентству ТАСС.
По словам спортсмена, он и его команда решили остаться в Казани еще на один день и отдохнуть после этапа Кубка России, на котором его подопечные Александра Трусова и Алена Косторная заняли первое и второе места.
«Завтра погуляем по Казани, посмотрим город и поедем домой. Что Бог ни делает, все к лучшему — значит, надо немного отдохнуть», — резюмировал олимпийский чемпион.
Ранее, как сообщал «Рамблер», тренер по фигурному катанию Александр Жулин сравнил катание Александры Трусовой с мужским. Он назвал фигуристку «отдельным явлением» и заявил, что она «катается на уровне мужчин, если не лучше». По мнению Жулина, победить Трусову при помощи хореографии и пластики нереально.