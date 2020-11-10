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Тарасова оценила способности Косторной и Трусовой 

News.ru и ещё 8 16 минут назад
Тарасова сравнила Косторную и Трусову
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила возможности российских звёзд фигурного катания Алёны Косторной и Александры Трусовой.
По мнению Тарасовой, Трусова при чистом прокате выиграет у Косторной.

Прибавила Саша во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат, — сказала тренер в интервью РИА Новости.

Тарасова также назвала Трусову героем, которая заслуженно получила баллы выше неофициального мирового рекорда. На четвёртом этапе Кубка России в Казани, который прошёл 9 ноября, Трусова одержала победу. Фигуристка превзошла два мировых рекорда по набранным баллам, но достижение не будет зафиксировано. Дело в том, что этот результат был продемонстрирован на на национальном турнире. Косторная — на втором месте и получила за две программы 226,31 балла.
Тренер по фигурному катанию, прославленный российский олимпийский чемпион Евгений Плющенко снял для двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой президентский номер в Казани, где они вынужденно остались на ночь после опоздания на поезд после четвёртого этапа Кубка России, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Фигурное катание , Александра Трусова , Татьяна Тарасова , Евгений Плющенко , РИА Новости
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