Тарасова сравнила Косторную и Трусову

По мнению Тарасовой, Трусова при чистом прокате выиграет у Косторной.

Прибавила Саша во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат, — сказала тренер в интервью РИА Новости.

Тарасова также назвала Трусову героем, которая заслуженно получила баллы выше неофициального мирового рекорда. На четвёртом этапе Кубка России в Казани, который прошёл 9 ноября, Трусова одержала победу. Фигуристка превзошла два мировых рекорда по набранным баллам, но достижение не будет зафиксировано. Дело в том, что этот результат был продемонстрирован на на национальном турнире. Косторная — на втором месте и получила за две программы 226,31 балла.