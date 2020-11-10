Плющенко снял для Трусовой президентский номер

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко снял для фигуристки Александры Трусовой президентский номер. Напомним, что Плющенко является тренером 16-летней спортсменки, которая в понедельник, 9 ноября, выиграла четвертый этап Кубка России.

Снять номер для фигуристки Плющенко пришлось после того, как оба опоздали на поезд Казань — Москва. Об этом тренер рассказал в интервью «РИА Новости».

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу.

Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу», — сказал Плющенко.

За произвольную программу на Кубке России Трусова получила 171,21 балла, а по сумме двух программ набрала 248,63 балла.