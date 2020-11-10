Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что получил в подарок от своих фанатов из Японии защитные маски от коронавируса. Фотографии в них семилетний фигурист опубликовал на своей странице в инстаграме.
«Спасибо моим японским поклонникам за эти прекрасные маски для меня», — написал Плющенко-младший.
Ранее Александр, известный в социальных сетях под ником Гном Гномыч, признался, что ему на самом деле не нравится сниматься для инстаграма, и он делает это только по просьбе матери, музыкального продюсера Яны Рудковской.