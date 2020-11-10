Ягудин высказался о катании Трусовой и Косторной

"В отличие от Трусовой и Косторной, у Хромых жизнь во взрослом женском одиночном катании только начинается. Она великолепно исполнила короткую программу, просто безошибочно, а в произвольной попыталась сделать не очень стабильный для нее элемент — четверной сальхов, который, судя по ее интервью, получается пока лишь один из трех. У каждого человека есть не очень приятные дни, когда и простые то вещи не получаются, а этот прыжок у Майи в программе не получился, что послужило причиной дальнейшего не очень чистого ее катания и ошибок на тех элементах, которые она достаточно легко выполняет, — вся ее концентрация, все силы ушли на этот сложный прыжок".