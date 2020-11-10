«Он был великим»: Тарасова о смерти Москвина

"Это наш учитель, мы все у него учились, он был великим тренером. Он работал с Людмилой Белоусовой, Олегом Протопоповым, которыми восхищался и восхищается весь мир. Он придумал направление работы, воспитал целую плеяду мальчиков — Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, еще несколько человек. Это штучный человек, такого уже не будет", — сказала Тарасова.