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Тарасова: такого человека, как Москвин, уже не будет 

ТАСС и ещё 15 21 минуту назад
«Он был великим»: Тарасова о смерти Москвина
Фото: РИА Новости
Такого человека, каким был советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин, уже не будет. Такое мнение ТАСС выразила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.
О кончине Москвина на 92-м году жизни стало известно во вторник.
Умер Игорь Москвин

"Это наш учитель, мы все у него учились, он был великим тренером. Он работал с Людмилой Белоусовой, Олегом Протопоповым, которыми восхищался и восхищается весь мир. Он придумал направление работы, воспитал целую плеяду мальчиков — Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, еще несколько человек. Это штучный человек, такого уже не будет", — сказала Тарасова.

"У него был вкус, слух помимо нашего тренерского дела — он первопроходец. Он работал с парами, у него были Лариса Селезнева с Олегом Макаровым. Я кланяюсь и очень переживаю, соболезную всей семьей, девочкам, Тамаре Николаевне, с которой они прожили долгую и счастливую жизнь", — добавила она.

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