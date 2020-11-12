Чемпион Европы предсказал Трусовой проблемы 

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов предсказал Александре Трусовой проблемы по мере взросления, передает "Спорт день за днем".
По словам Смирнова, фигуристам очень тяжело делать много прыжков и с возрастом будет все сложнее. При этом фигурист отмечает, что в этом и проявится чемпионский характер.
"Мне интересно смотреть на ее прыжки. То что показывает Трусова — это уникально", — сказал он.
Напомним, что Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России в Казани. Ранее фигурист Шахрай оценил выступление Трусовой на казанском этапе КР..