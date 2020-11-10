Раскрыты суммы заработков фигуристов в ледовых шоу 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в интервью YouTube -каналу журналиста Василия Конова раскрыл сумму заработков фигуристов за выступления в ледовых шоу.

Траньков заявил, что спортсмены зарабатывают от 13 до 18 тысяч долларов. При этом он добавил, что из-за пандемии коронавируса большинство ледовых шоу было отменено, и прибыль фигуристов упала.

Траньков — двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи 2014 года в паре с Татьяной Волосожар . Также они трижды завоевали золото на чемпионатах мира. В настоящее время спортсмен работает тренером.