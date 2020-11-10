Траньков оценил Загитову в роли ведущей

«Вернется ли Алина в спорт? А зачем мне об этом думать? Сейчас Алина выглядит шикарно в роли телеведущей, над собой работает. Молодец. Надеюсь, что вырастет в хорошего телевизионного деятеля. Пока, конечно, все это в процессе обучения находится. Не могу сказать, что супер, но и не могу сказать, что отвратительно. Рабочее», — заявил Траньков в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова.