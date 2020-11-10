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Траньков оценил Загитову в роли ведущей «Ледникового периода» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Траньков оценил Загитову в роли ведущей
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков дал оценку профессиональным качествам олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в декабре прошлого года объявила о приостановке карьеры, а нынешней осенью стала ведущей десятого сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Вернется ли Алина в спорт? А зачем мне об этом думать? Сейчас Алина выглядит шикарно в роли телеведущей, над собой работает. Молодец. Надеюсь, что вырастет в хорошего телевизионного деятеля. Пока, конечно, все это в процессе обучения находится. Не могу сказать, что супер, но и не могу сказать, что отвратительно. Рабочее», — заявил Траньков в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова.

Недавно спортсменка впервые за долгое время выступила с новым показательным номером «Эсмеральда».
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Фигурное катание , Максим Траньков
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