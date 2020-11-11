Фернандес оценил возвращение Медведевой

В 2018 году Хавьер Фернандес и Евгения Медведева тренировались у канадского специалиста.

Допускаю, что ситуация (с коронавирусом), в которой мы все оказались, очень сильно повлияла на неё. Ты не можешь путешествовать, свободно передвигаться… Также мы знаем, что для того, чтобы на постоянной основе пребывать в Канаде, нужна виза. Это всё очень непросто. Многие тренеры, многие академии оказались в тяжёлой ситуации как раз из-за того, что их спортсмены собраны со всех уголков мира, — сказал Фернандес в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Испанский фигурист считает, что Россия — лучший вариант для фигуристки на данный момент.

В конечном итоге она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером. Значит, ей так сейчас лучше. Она взрослая девушка и мой хороший друг в том числе. Я знаю, что Брайан Орсер придерживается такого же мнения. Он сделает всё, чтобы ей было хорошо. Если для неё лучше быть в России — значит, это будет Россия, — заключил он.

Фернандес завершил карьеру в январе 2019 года. На счету 29-летнего фигуриста победы на семи чемпионатах Европы, золотые медали двух чемпионатов мира, а также бронзовая медаль Олимпийских игр 2018 года.